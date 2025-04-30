СБУ встановила росіян, які стоять за обезголовленням українського полоненого

СБУ зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців Росії, які причетні до масових вбивств українських військовополонених у Донецькій області. Йдеться про:

заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ Шота Карапетяна (позивний "Юстас");

командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з'єднання РФ Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").

Як встановила СБУ, 17 червня 2024 року російські командири наказали своїм підлеглим розстріляти українського полоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля. Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району.

Тоді обидва росіянина дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.

Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

СБУ наголошує, що наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців.