СБУ встановила росіян, які стоять за обезголовленням українського полоненого
Служба безпеки України встановила російських командирів, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ. Їм заочно оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ зібрала доказову базу на ще двох воєнних злочинців Росії, які причетні до масових вбивств українських військовополонених у Донецькій області. Йдеться про:
- заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ Шота Карапетяна (позивний "Юстас");
- командира штурмової роти загону "Шторм" 394-го мотострілецького полку того ж військового з'єднання РФ Дмитра Чихабаха (позивний "Сбер").
Як встановила СБУ, 17 червня 2024 року російські командири наказали своїм підлеглим розстріляти українського полоненого, а потім відрізати йому голову і покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля. Це трапилося під час боїв у районі селища Старомайорське Волноваського району.
Тоді обидва росіянина дали команду своїм підлеглим не залишати живими полонених воїнів ЗСУ і жорстоко вбивати їх.
Чихабаху та Карапетяну заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
СБУ наголошує, що наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати обох воєнних злочинців.
Страти полонених воїнів ЗСУ
За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, у 2024 році офіційно підтвердили, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених. Він повідомив, що за попередні роки загалом вдалося зафіксувати 177 випадків вбивств окупантами українських воїнів.
У квітні Офіс генерального прокурора повідомив, що неподалік селища Роздольне Донецької області троє бійців ЗСУ потрапили у полон росіян. Окупанти розстріляли полонених з автоматичної зброї.
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