СБУ встановила двох окупантів, які жорстоко катували українських військовополонених

СБУ спільно з розвідкою і поліцією встановила особи двох окупантів, які причетні до тортур українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Йдеться про співробітників колонії № 7 управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області РФ:
За даними слідства, з липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року вони систематично катували групу українських полонених, яких утримували в російській в'язниці. Потерпілих били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак, застосовували електрошокери.
Полонених надовго залишали без їжі, води та ліків, а взимку - без теплого одягу. Їх тримали в переповнених камерах разом із хворими, у яких були шкірні захворювання.
На підставі зібраних доказів СБУ заочно оголосила Хавецькому та Швецову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою).
У СБУ зазначили, що проводяться заходи щодо встановлення їхнього місцезнаходження та притягнення до відповідальності. Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.
