СБУ встановила двох окупантів, які жорстоко катували українських військовополонених

Йдеться про співробітників колонії № 7 управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області РФ:

Олексія Хавецького (23.12.1989 р.н.) - заступника начальника режимного об'єкта,

Григорія Швецова (21.10.1998 р.н.) - співробітника оперативного відділу колонії.

Фото: СБУ встановила особи ймовірних військових злочинців (t.me/SBUkr)

За даними слідства, з липня 2023 року до 17 жовтня 2024 року вони систематично катували групу українських полонених, яких утримували в російській в'язниці. Потерпілих били гумовими кийками, нацьковували на них службових собак, застосовували електрошокери.

Полонених надовго залишали без їжі, води та ліків, а взимку - без теплого одягу. Їх тримали в переповнених камерах разом із хворими, у яких були шкірні захворювання.

На підставі зібраних доказів СБУ заочно оголосила Хавецькому та Швецову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

У СБУ зазначили, що проводяться заходи щодо встановлення їхнього місцезнаходження та притягнення до відповідальності. Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.