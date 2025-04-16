СБУ викрила зрадників, що готували серію терактів: серед затриманих п'ятеро дітей

Деталі справи

Як пише СБУ, агенти займались підготовкою серії вибухів на території житлових масивів та поблизу пунктів базування Сил оборони. Зокрема вони планували підірвати ключові мости та магістральні колії "Укрзалізниці", які забезпечують логістичне сполучення українських військ.

Зрадники діяли порізно, але з чітким розподілом "обов'язків" під контролем двох працівників Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Відповідно до вказівок ФСБ:

одна агентурна група виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) та ховала їх у схронах;

інші ж агенти діставали вибухівку, маскували її у сміттєвих пакетах або в грудах землі та залишали на місцях запланованих підривів. Зокрема облаштовували там приховані камери з віддаленим доступом для ФСБшників.

"За допомогою спостережних "точок" окупанти планували дистанційно активувати СВП і зафіксувати наслідки вогневого ураження", - пише СБУ,

Фото: СБУ викрила зрадників, що готували серію терактів (t.me/SBUkr)

СБУ затримала всіх зрадників, коли вони готували першу серію терактів. Було вилучено 30 кілограмів вибухівки. Серед фігурантів - п’ятеро неповнолітніх віком 14-15 років.

Що загрожує

Чотирьом затриманим повідомили про підозру за статтями:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Вищезгаданим зрадникам загрожує довічне.

"Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітніх фігурантів", - додає СБУ.