СБУ викрила ворожих агентів у Донецькій області та Дніпрі. Один з них працював з тюрми

СБУ викрила двох ворожих агентів у Донецькій області та ще одного, який працював з в'язниці у Дніпрі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"У ході багатоетапної спецоперації Служба безпеки знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь у прифронтових районах сходу і півдня України", - пише пресслужба СБУ.
У Донецькій області було викрито двох російських агентів, які передавали ворогу місця дислокації наших воїнів, у тому ж числі розташування позицій "HIMARS".
Агентів було завербовано вже після повномасштабного вторгнення Росії. У поле зору ФСБ двоє зрадників потрапили через свої прокремлівські погляди. Обох було затримано у Покровські під час спроби передачі розвідувальної інформації окупантам.
"Ще одного ворожого поплічника викрили у Дніпрі. Ним виявися ув’язнений однієї з виправних установ. За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів", - додає СБУ.
В'язень сподівався вийти на волю й отримати посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.
Для передачі даних злочинці використовували анонімні Telegram-канали, а усі розвідувальні дані передавали у вигляді відміток на електронних картах з фото- та відеофіксацією об’єктів.
Фото: СБУ викрила ворожих агентів у Донецькій області та Дніпрі (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримали жителів Куп'янська та Вовчанська, які під час окупації Росією перейшли на бік ворога та допомогали окупантам. Серед них заступниця мера.
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