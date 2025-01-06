СБУ викрила мережу агентів РФ, які планували теракт серед військових у Київській області

За даними СБУ, російські агенти готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

Слідство встановило, що саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку. Цей рюкзак на режимний об’єкт мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку як тільки юнак зайде у приміщення.

Варто зауважити, що агент РФ, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Завдяки діям Контррозвідки СБУ вдалось завчасно викрити плани російських агентів і запобігти теракту.

В результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано.

"Цим терактом російські спецслужби хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні та створити видимість конфлікту всередині Сил оборони, коли один "військовий" підриває інших на знак протесту", - розповіли у СБУ.

Слідчі з'ясували, що всі четверо фігурантів діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ.

При цьому одним із агентів виявився 16-річний студент із Кіровоградської області. Він отримав від окупантів координати схрону, в якому взяв вибухівку та військову форму. Інший учасник - 19-річний молодик, який, за попередніми даними, перевіз вибухівку і військову форму із "початкового тайника" у схрон, де їх забрав 16-річний агент.

А саму вибухівку облаштували 2 жительки Вінницької області. Росіяни надали їм відеоінструкцію і ті зробили вибуховий пристрій та заховали його у визначеному місці. Під час обшуку в однієї із агенток вилучено 1,5 кг вибухової суміші для виготовлення саморобного засобу ураження.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

