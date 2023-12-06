СБУ назвала імена загарбників, які ґвалтували жінок і катували українських полонених

У спецслужбі зазначили, що нові воєнні злочини загарбників були викриті завдяки нещодавно перехопленим розмовам окупантів, що перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області.

Зокрема, спецпризначенці перехопили телефонне інтерв’ю окупанта "воєнкорці" з Башкоторстану (входить до складу РФ). Його дає загарбник із позивним "Рафаель" - військовослужбовець 3-го батальйону імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії ЗС РФ, військова частина 12274).

Жіночий голос належить пропагандистці Гузель Кудашевої, яка працює в газеті "Аургазинський вісник". За інформацією СБУ, вона регулярно збирає матеріали для статей про співвітчизників, що воюють проти України.

"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", – розповідає на записі терорист про діяльність свого батальйону.

Кудашева розпитує деталі й дізнається, що ґвалтівників було четверо, і що російське командування ігнорує подібні випадки насилля.

Окупант продовжує ділитися "подвигами" башкирських бійців, зокрема як ті катують і ґвалтують військовополонених. Однак цю історію пропагандистка просить їй не переказувати – занадто моторошні подробиці.

У спецслужбі додають, що "найцікавіші" події з життя підрозділу загарбників вона регулярно публікує у місцевій газеті, а також на своїй сторінці "ВКонтакте". Однак там відсутні слова про воєнні злочини рашистів, а розповідається лише про їхні "героїчні подвиги".

Служба безпеки України вже відкрила відповідне кримінальне провадження, ретельно документує ці злочини, ідентифікує причетних та вживає комплексних заходів, щоб вони відповіли за скоєне.

Воєнні злочини російських загарбників в Україні

Російська Федерація регулярно порушує міжнародне право і закони та звичаї війни під час бойових дій в Україні.

Днями у мережі з'явилось відео, як російські окупанти стратили двох українських військових, які давалися в полон. Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про намір звернутися в ООН та Червоний Хрест.

11 квітня 2023 року в мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко стратили українського військового.

А 6 березня мережу сколихнуло відео, на якому росіяни розстрілюють українського військовополоненого Олександра Мацієвського після його слів "Слава Україні".

Україна задокументувала понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни.

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