Що сталось

На хабарі викрито заступника міського голови - начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад регіону. Згідно з даними слідства, в обмін на хабар він обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тренді, який фінансувався з бюджету міста. Сума хабаря становила 10% від вартості підряду.



"У разі відмови платити "відкат", посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації", - додає СБУ.

Чиновника було затримано під час передачі йому всієї суми хабаря.

Що загрожує

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила на хабарі заступника мера одного із міст Одеської області (t.me/SBUkr)