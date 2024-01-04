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СБУ викрила на хабарі заступника мера одного із міст Одеської області

Четвер 04 січня 2024 15:45
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СБУ викрила на хабарі заступника мера одного із міст Одеської області Фото: СБУ викрила на хабарі заступника мера одного із міст Одеської області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Заступника міського голови одного із міст Одеської області викрили на "відкатах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Що сталось

На хабарі викрито заступника міського голови - начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад регіону. Згідно з даними слідства, в обмін на хабар він обіцяв підприємцям перемогу у "будівельному" тренді, який фінансувався з бюджету міста. Сума хабаря становила 10% від вартості підряду.

"У разі відмови платити "відкат", посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації", - додає СБУ.

Чиновника було затримано під час передачі йому всієї суми хабаря.

Що загрожує

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила на хабарі заступника мера одного із міст Одеської області (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Раді тим часом пропонують прирівняти корупцію до держзради.

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