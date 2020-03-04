СБУ сообщила подозрение за пытки над украинцами освобожденному из плена ОРДЛО

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в пытках над украинцами освобожденному во время обмена пленными с ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что украинец во время содержания под стражей в "ДНР" вступил в состав незаконного вооруженного подразделения, где совершал пытки над другими заключенными украинцами.

"Этот гражданин во время пребывания в тюрьме так называемого "МГБ ДНР" на территории бывшего завода "Изоляция", что в Донецке, добровольно вступил в состав указанного незаконного вооруженного подразделения. Совместно с другими участниками НЗФ он применял физическое насилие и пытал своих же сограждан, как гражданских лиц, так и пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые содержались в этом застенке", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства были обнаружены вещи, предметы и документы, подтверждающие его участие в террористической организации "ДНР". Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.438, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным источников РБК-Украина, подозрение объявили Евгению Бражникову.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Тогда "ЛДНР" передали Киеву 76 украинских заключенных, в обмен ОРДЛО были переданы 123 человека.

После обмена Офис генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными из ОРДЛО.