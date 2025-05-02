СБУ розкрила деталі про жінку, яку завербувала РФ для вбивства Стерненка

Жінка, яка стріляла у волонтера Сергія Стерненка, була завербована російськими спецслужбами. Вона стежила за волонтером з середини квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Затриманій оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у Києві. Її завербували російські спецслужби дистанційно наприкінці 2024 року, коли жінка шукала "легких грошей" в інтернеті.
Як встановило слідство, спочатку жінка стежила за вказаними автомобілями, фотографувала їх і передавала куратору. Потім вона отримала інші завдання, зокрема, виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також змінила місце проживання - переїхала у квартиру в центральній частині Києва.
З середини квітня підозрювана почала стежити за Сергієм Стерненком, поселившись з ним в одному житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", де були пістолет моделі ПМ та набої до нього.
Вранці 1 травня куратор наказав жінці здійснити убивство волонтера. Шпигунка знала марку авто та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.
У момент виходу Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів, одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками СБУ.
У неї виявили телефон з доказом роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.
Затриманій загрожує до 15 років в'язниці. Досудове розслідування триває.
Фото: жінка, яка стріляла в Стерненка, працювала на РФ (ssu.gov.ua)
У четвер, 1 травня, відомий український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Він був поранений та переніс операцію. Пізніше сам Стерненко повідомив, що куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів.
СБУ затримала нападницю відразу, а також показала її фото. Служба безпеки уточнила, що жінка стріляла у волонтера з вогнепальної зброї.
Нападниці вже оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство волонтера. Сьогодні, 2 травня, суд у Києві обере їй запобіжний захід.
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