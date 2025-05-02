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СБУ розкрила деталі про жінку, яку завербувала РФ для вбивства Стерненка

Київ, П'ятниця 02 травня 2025 14:17
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СБУ розкрила деталі про жінку, яку завербувала РФ для вбивства Стерненка Фото: Сергій Стерненко (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жінка, яка стріляла у волонтера Сергія Стерненка, була завербована російськими спецслужбами. Вона стежила за волонтером з середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Затриманій оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у Києві. Її завербували російські спецслужби дистанційно наприкінці 2024 року, коли жінка шукала "легких грошей" в інтернеті.



Як встановило слідство, спочатку жінка стежила за вказаними автомобілями, фотографувала їх і передавала куратору. Потім вона отримала інші завдання, зокрема, виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також змінила місце проживання - переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

З середини квітня підозрювана почала стежити за Сергієм Стерненком, поселившись з ним в одному житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", де були пістолет моделі ПМ та набої до нього.

Вранці 1 травня куратор наказав жінці здійснити убивство волонтера. Шпигунка знала марку авто та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів, одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками СБУ.

У неї виявили телефон з доказом роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Затриманій загрожує до 15 років в'язниці. Досудове розслідування триває.

Фото: жінка, яка стріляла в Стерненка, працювала на РФ (ssu.gov.ua)

Замах на Сергія Стерненка

У четвер, 1 травня, відомий український волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього напали. Він був поранений та переніс операцію. Пізніше сам Стерненко повідомив, що куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів.

СБУ затримала нападницю відразу, а також показала її фото. Служба безпеки уточнила, що жінка стріляла у волонтера з вогнепальної зброї.

Нападниці вже оголосили підозру у державній зраді та замаху на вбивство волонтера. Сьогодні, 2 травня, суд у Києві обере їй запобіжний захід.

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