СБУ розкрила деталі про жінку, яку завербувала РФ для вбивства Стерненка

Жінка, яка стріляла у волонтера Сергія Стерненка, була завербована російськими спецслужбами. Вона стежила за волонтером з середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Затриманій оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб).

Затримана - 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала у Києві. Її завербували російські спецслужби дистанційно наприкінці 2024 року, коли жінка шукала "легких грошей" в інтернеті.





Як встановило слідство, спочатку жінка стежила за вказаними автомобілями, фотографувала їх і передавала куратору. Потім вона отримала інші завдання, зокрема, виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також змінила місце проживання - переїхала у квартиру в центральній частині Києва.

З середини квітня підозрювана почала стежити за Сергієм Стерненком, поселившись з ним в одному житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати "схрону", де були пістолет моделі ПМ та набої до нього.

Вранці 1 травня куратор наказав жінці здійснити убивство волонтера. Шпигунка знала марку авто та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло.

У момент виходу Стерненка з будинку російська агентка здійснила кілька пострілів, одна з куль влучила йому в ногу. Нападниця була миттєво затримана на місці співробітниками СБУ.

У неї виявили телефон з доказом роботи на Росію, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.

Затриманій загрожує до 15 років в'язниці. Досудове розслідування триває.

Фото: жінка, яка стріляла в Стерненка, працювала на РФ (ssu.gov.ua)