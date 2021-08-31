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СБУ разоблачила сеть по изготовлению поддельных международных COVID-сертификатов

Автор: Тиберий Юрик

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили злоумышленников из Волынской, Львовской и Черновицкой областей, которые подделывали международные сертификаты о вакцинацию от COVID-19. Стоимость одного "свидетельства" составляла 1600 гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленники изготавливали фальшивые свидетельства о вакцинации дома, а в одной области арендовали для сделки офис.

"Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских заведений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств", - говорится в сообщении.

Фигуранты находили "клиентов" через Интернет, а фальшивые сертификаты о вакцинации присылали заказчикам почтой во все регионы Украины.

Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства фигурантов и в арендованном офисе, во время которых изъяли

  • компьютеры, принтеры и мобильные терминалы;
  • файлы бланков международных свидетельств о вакцинации;
  • дубликаты печатей медицинских учреждений;
  • банковские карты, через которые осуществлялись "расчеты" и другие доказательства.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 358 (подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме лиц.

Напомним, в материале РБК-Украина вы можете прочитать, как в Украине подделывают COVID-сертификаты и какая за это ответственность.

Также мы сообщали, что во Львове правоохранители пресекли деятельность преступной группы, которая занималась производством поддельных ID-паспортов.

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