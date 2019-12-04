СБУ разоблачила попытку шпионажа со стороны ФСБ

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что жителя Мариуполя сотрудники ФСБ пытались завербовать, когда тот находился на заработках в России. При этом российские спецслужбы использовали психологическое давление, запугивание и шантаж.

"Российский "куратор" поставил гастарбайтеру задачи по сбору информации о местах расположения и численности личного состава военных тренировочных лагерей ВС Украины и добровольческих батальонов. Особое внимание украинец должен был уделять частям, расположенным в приграничных районах. Отдельно он должен был собирать данные о деятельности подразделений СБУ", - рассказали в СБУ.

По прибытию домой украинец обратился в СБУ и сообщил о своей вербовке и поставленных перед ним задачах. В результате заочно было сообщено о подозрении в шпионаже (ч.1 ст.114 Уголовного кодекса Украины) полковнику ФСБ Петру Горохову, который занимался вербовкой жителя Мариуполя.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ пыталось завербовать в Крыму украинского полковника запаса Вооруженных сил Украины. Бывший украинский военный должен был собирать разведданные в Запорожской области.

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновницу. Женщину пытались втянуть в антигосударственную деятельность, когда она посещала своих родственников на территории ОРЛО.