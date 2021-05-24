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СБУ разоблачила медиков, торговавших поддельными отрицательными COVID-тестами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила в Днепропетровской области работников одного из региональных медучреждений, продававших поддельные справки об отрицательном результате COVID-тестов. Их клиентами были те, кто планировал выехать за границу или посетить украинские санаторно-курортные заведения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, один из сотрудников областного медучреждения совместно с представителями туристических компаний организовал схему по продаже поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Документы выдавались без обследования пациентов и проведения соответствующих анализов. За свои "услуги" организаторы схемы брали до 1 тысячи гривен, в зависимости от срочности его получения.

По данным правоохранителей, схема существовала с начала 2021 года. В среднем в день выдавалось около 5 поддельных справок. Медработник был задержан в момент передачи очередному клиенту 8 фальсифицированных документов.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 366 (служебный подлог) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к выдаче поддельных справок. Кроме того, ведется розыск тех, кто воспользовался услугами преступной группы.

Фото: СБУ выявила медиков, продававших поддельные справки об отрицательных COVID-тестах (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ блокировала сеть анонимных онлайн-ресурсов, через которые продавались поддельные справки о негативном тесте на коронавирус. Помимо негативных тестов, злоумышленники сбывали и поддельные больничные.

Отметим, недавно в Киеве разоблачили четыре лаборатории, которые подделывали тесты на коронавирус. Лаборатории предлагали свои "услуги" украинцам, вернувшимся из-за рубежа.

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