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СБУ разоблачила ботоферму, группировку коллаборантов и псевдоволонтера

Фото: СБУ задержала коллаборантов и мошенников (фото ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины выявила группировку коллаборантов, ботоферму и псевдоволонтера. Правоохранители задержали злоумышленников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Кировоградской области разоблачена группировка сторонников "русского мира". Организатором группы был местный авторитет по прозвищу "Футболист". Он накануне вторжения выехал в Ростов, где получил указания от ФСБ. С начала войны преступник организовал диверсионные группы и убеждал местных жителей сотрудничать с оккупантами.

Еще одну коллаборантку задержали в Винницкой области. Женщина восхваляла боевиков "ДНР", называя их "мощной армией", которая якобы должна освободить Украину.

Кроме того, в Одесской области была разоблачена ботоферма, которая руководствовалась жителем Киева. Он нанял 20 человек, которые распространяли угрозы расправы над представителями венгерского национального меньшинства Закарпатья. Похожие сообщения от ботов получали и жители других регионов.

В Кривом Роге Днепропетровской области аферист вошел в доверие к местному производителю военного снаряжения. Предприниматель отдавал свою продукцию бесплатно якобы на нужды ВСУ. Однако псевдоволонтер продавал ее по спекулятивным ценам.

Также во Львове СБУ задержала чиновника одной из больниц, который пытался дать взятку правоохранителю для пересечения границы. Его задержали при попытке передачи 15 тысяч долларов.

Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта, который рассказал о больших потерях среди личного состава.

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