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СБУ разоблачила 370 интернет-агитаторов на фейках о коронавирусе

Новости » Общество     18.05.2020 - 13:17
СБУ разоблачила 370 интернет-агитаторов на фейках о коронавирусе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Анализ киберспециалистов Службы свидетельствует о дальнейшем росте активности спецслужб страны-агрессора

Служба безопасности Украины разоблачила уже 370 интернет-агитаторов фейковых новостей о коронавирусе. Среди общего количества 17 агитаторов действовали по заданию российской стороны.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, киберспециалисты СБУ разоблачили 370 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о пандемии COVID-19, из которых 50 обнаружили в течение последней недели. Вместе с тем, Службой было заблокировано почти 2,5 тыс. интернет-сообществ с миллионной аудиторией.

Кроме того, отмечается, что СБУ начала уголовные производства в отношении 17 агитаторов, которые действовали по заданию российской стороны, за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечается, анализ киберспециалистов Службы свидетельствует о дальнейшем росте активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила интернет-агитаторов, которые призывали к свержению власти в стране.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныфейк
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