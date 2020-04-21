СБУ разоблачила более 200 агитаторов, распространяющих фейки о COVID-19

Служба безопасности Украины разоблачила 207 интернет-агитаторов, которые распространяли фейки о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в полицию. Половина из них уже привлечена к административной ответственности. Еще 10 агитаторов действовали по заданию российской стороны. Они работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве и Кропивницком.

"В отношении них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в СБУ.

При этом в Кропивницком группа агитаторов распространяла не только фейки о коронавирусе, но и материалы террористической направленности, а также занимались вербовкой украинцев в так называемые "ЛДНР".

"СБУ устанавливает контакты фигурантов дела со спецслужбами РФ, обстоятельства, распределение ролей и уровень осведомленности всех участников сети с реальной целью этих информационных атак против Украины", - рассказали в спецслужбе.

Также в СБУ отметили, что с начала карантина было заблокировано более 2 тысяч интернет-сообществ с аудиторией в 800 тысяч пользователей в связи с фейками о COVID-19.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Facebook планирует в ближайшее время начать информировать пользователей социальной сети о неправдивой информации про коронавирус COVID-19. Пользователям, отреагировавшим на фейк, будет предлагаться перейти на сайт ВОЗ.

Также сообщалось, что Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам про распространение коронавируса COVID-19.