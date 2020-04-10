СБУ расследует служебную халатность чиновников Николаевской ОГА при противодействии COVID-19

Правоохранители проверяют информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской областной государственной администрации (ОГА) при противодействии распространению коронавируса в области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По предварительным данным, чиновники ОГА в условиях распространения коронавируса не предприняли реальных мер для выполнения решения областного совета о приобретении медицинского оборудования, дезинфицирующих средств для учреждений здравоохранения Николаевской области. Предполагалось выделить региональным учреждениям дополнительное финансирование на сумму 109 млн гривен.

Отмечается, что чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей Николаевской области на фоне распространения COVID-19. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обнаружило в Николаевской области грубые нарушения при лабораторной проверке образцов с подозрением на коронавирус. Во время проверки анализов медработники лаборатории использовали некачественные пробирки и вещества.

Кроме того, вчера с проверкой в Николаевской области находился главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко и представители Министерства здравоохранения. Проверку отправили для того, чтобы выяснить, почему в области не выявили ни одного случая заражения коронавирусом.