В СБУ рассказали о военной тактике россиян: "получили пиз**лей, спрятались, снова получили"
Служба безопасности Украины получила данные о военной тактике россиян. Отмечается, что имеет она незначительный недостаток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что тактика россиян выглядит так: "Получили пиз**лей от Украины - спрятались, еще раз получили - опять спрятались". И так по кругу.
Однако, он отметил, что у этой схемы есть незначительный недостаток - применять ее можно до тех пор, пока есть кому прятаться.
Однако, по данным перехваченных разговоров оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, продлится это недолго, ведь потери врага, мягко говоря, велики.
Также в одном из таких разговоров о военной тактике рассказал захватчик, который находится под Мариуполем.
"Прячемся мы на**й. Нас е**шат нахрен. Они говорят: "Все взяли, все взяли, а нас тут е**т постоянно. Я за**ался уже бинтовать и конечности грузит. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету", - рассказал оккупант.
Ранее мы сообщали, что СБУ перехватило разговор оккупанта с женой.
Также мы писали, что оккупанты распространили фейк, что СБУ хочет применить отравляющие вещества против мирных жителей.
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