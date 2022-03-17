В СБУ рассказали о военной тактике россиян: "получили пиз**лей, спрятались, снова получили"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Спикер СБУ Артем Дехтяренко рассказал, что тактика россиян выглядит так: "Получили пиз**лей от Украины - спрятались, еще раз получили - опять спрятались". И так по кругу.

Однако, он отметил, что у этой схемы есть незначительный недостаток - применять ее можно до тех пор, пока есть кому прятаться.

Однако, по данным перехваченных разговоров оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, продлится это недолго, ведь потери врага, мягко говоря, велики.

Также в одном из таких разговоров о военной тактике рассказал захватчик, который находится под Мариуполем.

"Прячемся мы на**й. Нас е**шат нахрен. Они говорят: "Все взяли, все взяли, а нас тут е**т постоянно. Я за**ался уже бинтовать и конечности грузит. 200-х – море, море, море, просто море. У нас уже МАЗов нету", - рассказал оккупант.