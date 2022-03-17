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В СБУ рассказали об атаке российских хакеров на сайты СМИ: персональные данные не пострадали

Российские хакеры атаковали сайты украинских СМИ (getttimsges)
Автор: Татьяна Самарук

17 марта ряд онлайн-ресурсов украинских СМИ подверглись хакерской атаке из Российской Федерации. По этому поводу было начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что на сайтах была размещена запрещенная в Украине символика, которую используют оккупанты.

Отмечается, что сейчас угроза ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу.

Также в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, которая содержалась на ресурсах. К тому же уже идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки.

"Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству, в частности, в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности", - говорится в сообщении.

Кроме того, собранные доказательства будут использованы для привлечения виновных к ответственности.

Ранее мы сообщали, что Anonymous взломали сайт Росатома.

Также мы писали, что СБУ поймала хакера, который обеспечивал оккупантам мобильную связь в Украине.

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