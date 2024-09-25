СБУ проводить обшуки у львівського псевдоактивіста та "антивакцинатора" Остапа Стахіва

Біографія

Остап Стахів народився 1 січня 1985 року в Ходорові Львівської області. Під час пандемії COVID-19 поширював російську пропаганду та дезінформацію, закликав людей не носити маски й не вірити владі, називаючи карантинні обмеження порушенням прав.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення РФ Стахів продовжив поширювати дезінформацію. У 2023 році створив ГО "Об'єднання правозахисників України", яке видавало фіктивні посвідчення.

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