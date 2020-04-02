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СБУ провела обыски в клинике Eurolab из-за сокрытия случаев COVID-19       

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:12
СБУ провела обыски в клинике Eurolab из-за сокрытия случаев COVID-19       
Иллюстративное фото (google.com/maps)

Eurolab утаил информацию о положительных тестах на коронавирус

Служба безопасности Украины провела обыски по делу о сокрытии выявленных случаев коронавируса в клинике Eurolab. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

Сообщается, что должностных лиц клиники подозревают в возможных действиях, направленных на распространение эпидемии коронавируса в Украине. Речь идет об умышленном сокрытии информации о положительных результатах тестов.

"Поэтому 1 апреля 2020 в основании судебного решения были проведены обыски в помещениях ООО "Евролаб" для установления всех обстоятельств данного правонарушения. По их результатам изъяты необходимые для следствия документы и информация", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что документы обработают с привлечением специалистов Минздрав. Досудебное расследование продолжается, проводятся следственные и розыскные действия.

СБУ провела обыски в клинике Eurolab из-за сокрытия случаев COVID-19       

Напомним, на прошлой неделе в отношении этой частной клиники открыли уголовное дело за то, что государственным органам не была передана информация о положительных тестах на коронавирус.

Предполагается, что положительные тесты в клинике Eurolab сдали четверо украинцев, все они недавно вернулись из горнолыжного курорта в Куршевеле.

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