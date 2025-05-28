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СБУ повідомила про підозру полоненому окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ

Середа 28 травня 2025 17:20
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СБУ повідомила про підозру полоненому окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ Фото: СБУ повідомила про підозру полоненому окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки України повідомила про підозру російському окупанту. Він розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ та Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, слідчі та військові контррозвідники СБУ викрили рашиста, який наразі перебуває у полоні Сил оборони, у воєнних злочинах проти України.

За матеріалами СБУ, 9 січня цього року він разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку.

Утім, через два дні після вбивства диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупанта знайшли та атакували українські воїни ССО. За результатами боєзіткнення ворожий підрозділ було частково знищено, а фігуранта взято у полон.

Розслідування встановило, що затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ.

Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

З’ясовано, що обидва українських військових потрапили у полон до росіян після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони.

Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українці загинули на місці.

СБУ повідомила про підозру полоненому окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ

Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України встановила російських командирів, які віддали наказ відрізати голову полоненому воїну ЗСУ. Їм заочно оголосили підозру.

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