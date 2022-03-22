СБУ перехватила разговор оккупантов: жалуются, что не имеют палаток и живут в окопах

Русская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется в Николаевской области, терпит поражение и находится в осаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
По словам оккупантов, еще на 4 день войны генерал пообещал им, что эта "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако затянулась она на недели.
В разговоре оккупант рассказывает, что их взяли в кольцо, поэтому "задачу идти на Николаев" считают нереальной.
Также они жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. Говорит, что у 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: "здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".
К тому же относительно проблем с бронежилетами, генерал ему ответил: "крепись, сынок".
Ранее мы сообщали, что СБУ за сутки задержала белорусского шпиона и нескольких пророссийских коллаборантов.
Также мы писали, что в СБУ заявили, что российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине.
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