СБУ перехватила разговор оккупантов: жалуются, что не имеют палаток и живут в окопах

Русская армия под командованием генерала Якова Рязанцева, которая дислоцируется в Николаевской области, терпит поражение и находится в осаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По словам оккупантов, еще на 4 день войны генерал пообещал им, что эта "спецоперация" завершится за считанные часы. Однако затянулась она на недели.

В разговоре оккупант рассказывает, что их взяли в кольцо, поэтому "задачу идти на Николаев" считают нереальной.

Также они жалуются, что не имеют палаток, буржуек, живут в окопах, которые вырыли сами. Говорит, что у 50% личного состава обморожение ног, но в госпитале их лечить не собираются, ведь даже 200-х не вывозят: "здесь даже 200-х отправить не могли, они с нами дней 5 катались".

К тому же относительно проблем с бронежилетами, генерал ему ответил: "крепись, сынок".