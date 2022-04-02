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СБУ перехватила новый разговор: оккупанты шокированы огромными потерями и злые на Путина

Российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины сообщила, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехваченный разговор оккупанта, который обнародовала СБУ.

Оккупант признается, что нервы сдают, когда ежедневно приходится отправлять колонны грузовиков с трупами.

"Не то, что себя жалко. Пацанов жалко и их родителей, когда ты каждый день видишь УРАЛы с 200-ми. Каждый день по 30 УРАЛов уезжает отсюда и всем пох*й. Уже больше месяца мы здесь еб*мся, а они взять ее (Украину) не могут. Путин ишак е..ный, кон**нный человек. Здесь уже миллионы людей погибли, миллионы нах*й, и он ничего не делает", - сказал оккупант.

Также командиры угрожают, что территорию Украины российские солдаты покинут, "грузом 200", "грузом 300" или им грозит от 7 до 12 лет тюрьмы за дезертирство.

Однако, жена, чтобы утешить его, рассказывает, что по телевизору показывали шаманку, которая еще в 2020 году предсказала войну с Украиной и пообещала ее завершения до 13 апреля.

Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила еще один разговор оккупантов, где они заявляют, что им стыдно отступать и считают это предательством.

Также мы писали, что СБУ задержала скандального политического эксперта за госизмену.

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