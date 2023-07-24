СБУ оголосила підозри ще одній групі окупантів, яка розстрілювала людей у Бучі

Правоохоронці повідомили про підозру ще 11 військовим РФ, які розстрілювали автомобілі з мирними жителями під час окупації Бучі у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Про кого йде мова
Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (місто Кяхта, республіка Бурятія).
Які злочини вони вчиняли
Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.
В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.
"Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців - обидва водії та пасажири", - пояснили в СБУ.
Список російських військових, які вбивали українців
За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.
А безпосередньо виконували його вказівку:
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.
Під час окупації міста Бучі та його околиць російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів. Трупи загиблих людей знайшли українські військові одразу ж після деокупації міста у квітні 2022 року.
Поліція повідомляла, що від рук окупантів у місті загинула щонайменше 461 людина, а на інших територіях Київської області росіяни вбили щонайменше 1137 людей.
Нещодавно правоохоронці встановили особистості ще двох російських військових, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.
РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, після деокупації регіону зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.