СБУ оголосила підозри ще одній групі окупантів, яка розстрілювала людей у Бучі

Про кого йде мова

Ними виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (місто Кяхта, республіка Бурятія).

Які злочини вони вчиняли

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

"Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців - обидва водії та пасажири", - пояснили в СБУ.

Список російських військових, які вбивали українців

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Масові вбивства жителів Бучі

Під час окупації міста Бучі та його околиць російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів. Трупи загиблих людей знайшли українські військові одразу ж після деокупації міста у квітні 2022 року.

Поліція повідомляла, що від рук окупантів у місті загинула щонайменше 461 людина, а на інших територіях Київської області росіяни вбили щонайменше 1137 людей.

Нещодавно правоохоронці встановили особистості ще двох російських військових, які розстрілювали цивільних під час окупації Бучі.

РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, після деокупації регіону зниклими безвісти досі вважається 281 людина. Також ще не впізнані понад 190 тіл.