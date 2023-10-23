СБУ оголосила підозри генералам РФ, причетним до обстрілу Херсона і вбивства 24 людей

Правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам у причетності до обстрілу Херсона 3 травня. Унаслідок тієї атаки окупантів загинуло 24 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох представників командування російських військ, які причетні до масованих ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.
Причетними до обстрілу вважають:
Тоді окупанти вдарили з реактивної та ствольної артилерії по житловій багатоповерхівці, приватних будинках, торговому центру, залізничному вокзалу, автозаправній станції та інших цивільних об'єктах.
За даними слідства, наказ на ворожий обстріл Херсона віддав генерал Макаревич. У своєму розпорядженні він наказав підлеглим здійснити вогневе ураження по українському місту без розрізнення цивільних і військових об'єктів.
Фото: Російські офіцери (facebook.com/SecurSerUkraine)
Після отримання такої директиви його спільник - генерал Марзоєв - займався підготовкою масованого удару по обласному центру, а ще один фігурант - Жарких - безпосередньо командував ворожим обстрілом.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів трьом військовим злочинцям РФ повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України:
"Оскільки всі вони перебувають на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - пише СБУ.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області. З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон.
За словами очільника регіону, 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох торговельних закладів, заводу та автогосподарства; територію залізничного переїзду.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих і сказав, що ми ніколи не пробачимо винним.
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