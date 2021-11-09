СБУ в Одесской области разоблачила банду, которая вербовала людей в трудовое рабство

В состав банды входили 3 человек.

Согласно данным следствия, участники группировки подыскивали жертв на вокзале Одессы и обещали им работу, что связано с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции, зарплату в размере до 12 тысяч гривен, бесплатное жилье и питание.

Всех завербованных людей отвозили в поселок Староказачье Белгород Днестровского района, где расселяли в домах, не пригодных для проживания.

"Каждый день люди тяжело работали на полевых работах, проживали в бараках, а весь их "заработок" ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками", - добавляет пресс-служба.

За работой жертв постоянно наблюдали "бригадиры", которые также и ограничивали завербованных в передвижении.

Фото: СБУ в Одесской области разоблачила банду, которая вербовала людей до трудового рабства (ssu.gov.ua)

"Самостоятельно покинуть территорию пострадавшие не могли, а в случае неповиновения к ним применяли помимо психологического, еще и физическое насилие", - отмечает пресс-служба.

В результате 8 санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли доказательства, подтверждающие противоправную деятельность банды.

"На момент обысков в трудовом рабстве находилось 12 человек, которые сейчас освобождены. Пять из которых уже обратились в правоохранительные органы с заявлениями о совершении в отношении них преступления", - пишет пресс-служба.

Согласно ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины, членам банды грозит лишение свободы сроком до 5 лет.