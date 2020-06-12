СБУ объявила в розыск нападавшего на Стерненко

Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Стерненко говорил, что подозреваемый покинул страну после нападения

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск жителя Одессы Александра Исайкула, подозреваемого в нападении на активиста Сергея Стерненко. Активист говорил, что Исайкул покинул страну после нападения.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина, полученный 12 июня.

Агентство запросило у ведомства информацию о подозрениях Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову, которые являются фигурантами дела Стерненко и подозреваются в хулиганском нападении на него.

"В связи с тем, что местонахождение первого запрашиваемого лица (Исайкула, - ред.) неизвестно, оно объявлено в розыск. Подозрение в отношении второго запрашиваемого лица (убитого Ивана Кузнецова, - ред.) не отменялось", - сказано в ответе.

Ранее Стерненко заявил, что Исайкул после нападения сбежал в Молдову, затем - в Германию, а потом перебрался в Россию. По словам активиста, СБУ отказывалась объявлять его в розыск.

Напомним, Стерненку вручили подозрение в совершении умышленного убийства.

Отметим, дело касается нападения на Стерненка, произошедшего в мае 2018 года, во время которого один из нападавших умер.

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Автор: Олег Черныш