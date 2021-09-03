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СБУ обнаружила схрон боевиков с элементами самодельного взрывного устройства для терактов

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила очередной схрон боевиков в Луганской области вблизи поселка Беловодск Старобельского района. Обнаруженные боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР".

"Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины", - отмечают в СБУ.

В целом правоохранители изъяли из схрона:

  • 4 кг тротила;
  • 14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну с бикфордовым шнуром;
  • 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;
  • 3 запала;
  • 2 электродетонатора;
  • почти 400 патронов различного калибра.

Фото: СБУ обнаружила схрон боевиков на Донбассе (фото ssu.gov.ua)

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