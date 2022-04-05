СБУ обнародовала новый перехват разговора: оккупанты получают команды расстреливать гражданских

Русский оккупанты получают от своих командиров прямые указания убивать мирное население.

"Да валите их всех нах*й! Есть гражданские - в расход всех, бл*дь!"- вот такие команды получают российские захватчики от своих командиров.

"Берут в исполнение, а потом российские политики и пропагандисты что-то лепечут о "постановках". Нет, не постановки. Это - преступления, за которые вы будете отвечать!",- пишет СБУ.

Также захватчики ноют, как дети, когда приходится воевать против мотивированной армии, а не мирных людей.

Сообщается, что от страха они выдумывают нереальные цифры украинских войск, чтобы хоть как-то оправдать свою беспомощность.

"...их группировка, 150 тысяч...! А нас, еб*ть, 3 тысячи если есть, это за*бись... они же слева, справа, в кольцо берут, нах*й. Меня сам факт смутил, что их так много, а нас так мало..." – говорит оккупант.