СБУ обнародовала фото захватчиков, которые прячутся в школах и ведут оттуда обстрел

СБУ показала фото одного из российских военных, сделанные в школе на территории Херсонской области. Захватчик отправлял фотографии своим знакомым, хвастаясь тем, что находится в украинской школе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Получили очередное доказательство лицемерия армии РФ: оккупанты используют помещение украинской школы как свои казармы, военные склады и фотозони для селфі", - говорится в сообщении СБУ.
А российская пропаганда в это время разгоняет фейки якобы это украинские защитники дислоцируются в школах и больницах, прикрываясь "живым щитом" из гражданских.
Но фотодоказательства с телефона захватчика, который удалось взломать СБУ, развенчивают российские мифы.
На фото - военнослужащий 23 отряда специального назначения росгвардії (с дислокацией в г. Челябинск) Сергей Витальевич Дыдыкин. Он систематически отсылает родным и знакомым свои "геройские" селфі из школы в г. Белозерка Херсонской области.
"И вместо хвастовства советуем окупанту почитать школьные учебники истории - в них описано немало преступлений РФ за последнее столетие, о которых не упоминают на российском телевидении", - резюмирует СБУ.
Напомним, СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов под Харьковом. Они хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков.
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