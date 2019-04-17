СБУ обнародовала данные об исполнителе теракта против генерала разведки в 2017 году

Исполнителем подрыва автомобиля генерала разведки Максима Шаповала был житель города Донецка. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, СБУ обнародовала видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент закладки взрывного устройства.

"Шутов Олег Николаевич, 9 марта 1966 рождения, житель города Донецка. Именно этот человек 26 июня 2017 заложил взрывное устройство под автомобиль украинского генерала разведки Максима Шаповала.... Для этого Шутов арендовал квартиру в доме, где проживал Максим Шаповал, арендовал паркоместо", - сообщил Грицак.

Он добавил, что Шутов является сотрудником так называемого центра спецопераций "МГБ ДНР", который находится под постоянной опекой ФСБ РФ.

Напомним, 28 июня 2017 года в Донецкой области под Константиновкой взорвался автомобиль с работниками Службы безопасности Украины, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения.

Сегодня на брифинге Грицак рассказал, что одна и та же диверсионная группа причастна и к убийству руководителя генерала разведки Максима Шаповала в 2017 году, и к попытке убийства разведчика в Киеве в этом году.