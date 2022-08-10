СБУ назвала оккупанта, который приказывал расстреливать гражданских под Киевом

Служба безопасности установила личность оккупанта, который давал приказы расстреливать гражданских в Киевской области. Речь идет о старшем лейтенанте ВС РФ Антоне Струеве с позывным "Беркут".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, правоохранителям удалось перехватить разговор с которого слышно, как российский военный приказал расстрелять гражданских, также СБУ нашла мужчину, который выжил и готов давать показания.
Указано, что спецслужбы уже собрали полную доказательную базу на этого оккупанта и уже сообщили ему о подозрении.
Так, старший лейтенант ВС РФ Антон Струев с позывным "Беркут" подозревается по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Известно, что он приказывал стрелять по мирным жителям во время оккупации Броварского района Киевской области.
"Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские - нах*й в расход, сука, всех!",- говорит оккупант в перехваченном разговоре.
По информации ведомства, в селах Мокрец и Заворичи оккупант лично брал в плен мирных жителей и жестоко допрашивал их.
Установлено, что утром 22 марта 2022 года Струев приказал стрелять в случайно оказавшегося рядом гражданского жителя. Оккупанты оставили мужчину умирать.
Впрочем, после тяжелого ранения мужчина выжил. Он узнал своего убийцу и готов свидетельствовать против него в международном суде.
Напомним, что в Киевской области уже обнаружили более 1340 тел гражданских, убитых русскими оккупантами.
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