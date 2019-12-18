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СБУ задержала главу криминальной группировки, управляемой из РФ

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 16:01
СБУ задержала главу криминальной группировки, управляемой из РФ
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Группировка покрывает "воров в законе" и создает криминогенную обстановку в регионе

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей криминальной группировки в Луганской области, работу которой координируют спецслужбы России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, представители этой группировки координируют деятельность так называемых "воров в законе" и связанных с ними организованных групп.

"По замыслу кураторов из РФ, обострение криминогенной обстановки в Украине должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали одного из руководителей этой группировки, который прибыл из Южного Кавказа. Ранее он был объявлен в Украине в розыск, но прибыл в Луганскую область под другим именем.

"Злоумышленник должен был координировать деятельность преступных группировок и установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона. За противоправную деятельность иностранец планировал создать механизм влияния на местные органы государственной власти. Действиями уголовника руководил связанный со спецслужбами РФ, пять раз судимый Лоту Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока", - проинформировали в СБУ.

Силовики во время обысков изъяли у него огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В отношении фигуранта открыто дело по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее СБУ блокировала две попытки вывоза комплектующих для военной авиации за границу, в частности в Российскую Федерацию.

Также сообщалось, что оперативники Службы безопасности Украины на протяжении 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Среди агентов действующие и бывшие украинские военные.

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