СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції в Одеській області як теракт

"СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вибух пролунав приблизно о 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, за попередніми даними, могла бути вибухівка. Зокрема, відомо, що жінка загинула одразу.

"Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу", - зазначили у Службі безпеки України.

Наразі огляд місця події проводять слідчі СБУ. Крім того, Служба безпеки та Нацполіція проводять комплексі заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до цього.

"Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - резюмували в СБУ.