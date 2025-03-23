СБУ кваліфікує вибух у будівлі поліції в Одеській області як теракт
В Одеській області сьогодні стався вибух у будівлі поліції, через що постраждали троє поліцейських та загинула жінка. Служба безпеки розцінює подію як теракт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління СБУ в Одеській області.
"СБУ класифікує вибух у будівлі поліції на Одещині 23 березня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, вибух пролунав приблизно о 18:00 після того, як до управління поліції увійшла жінка з пакетом, в якому, за попередніми даними, могла бути вибухівка. Зокрема, відомо, що жінка загинула одразу.
"Троє поліцейських отримали лише незначні ушкодження. Їм надано медичну допомогу", - зазначили у Службі безпеки України.
Наразі огляд місця події проводять слідчі СБУ. Крім того, Служба безпеки та Нацполіція проводять комплексі заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до цього.
"Досудове розслідування триває за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково", - резюмували в СБУ.
Теракт і спроба підірвати поліцейських
Нагадаємо, 20 березня в центрі міста Рівне прогримів вибух. Його було чути поблизу одного з ТРЦ і, як з'ясувалося, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозився в одному з автомобілів. У поліції розцінили ситуацію як теракт.
Також ми писали, що 19 березня СБУ затримала в Дніпропетровській області агента РФ. Зокрема, він намагався підірвати поліцейських, які мали призвати за фейковим викликом.
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