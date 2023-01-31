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СБУ ідентифікувала окупанта, який вбив цивільного під Куп’янськом та спалив його тіло

Фото: СБУ ідентифікувала окупанта, який вбив цивільного під Куп’янськом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Військовослужбовець 7-го окремого мотострілецького полку ЗС РФ Віталій Піддубний вбив цивільного у Куп’янському районі Харківської області. Пізніше він вирішив спалити залишки тіла вбитого чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УСБУ в Харківській області.

"Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Куп'янського району та міста Балаклія у Харківській області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, приїхавши ввечері 31 липня разом з двома іншими військовослужбовцями ЗС РФ до села Безмятежне Куп'янського району, зловмисник знайшов керівника місцевого фермерського господарства, якого односельці ласкаво називали "Вуйком" за його патріотичні настрої. Росіян вбив чоловіка пострілом в голову з автомата.

"Потім вбивця намагався приховати сліди свого злочину. Він відрубав від мертвого тіла українця голову та усі кінцівки, після чого переніс тіло потерпілого до автівки, на якій він приїхав, облив бензином і підпалив. Відрубані частини тіла росіянин приховав в іншому місці, яке наразі невідоме", - додали правоохоронці.

Військовому РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, у Харківській області було виявлено чотири людини, які можуть бути причетними до колабораційної діяльності.

Співробітники Служби безпеки на Харківщині затримали екс-чиновників філії "Укрзалізниці", які допомагали російським військовим перекидати ешелони в Україну.

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