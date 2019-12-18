ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ блокировала распространение токсического горючего в Украине

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 16:37
СБУ блокировала распространение токсического горючего в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Горючее распространяли на 150 заправках

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ опасных для жизни и здоровья людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в разных регионах Украины наладила незаконное производство топлива.

Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсичные вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих. Изготовленные по опасной технологией бензин и дизтопливо продавали через более чем 150 партнерских АЗС по всей территории государства.

Часть продукции реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году недополучил более 20 миллионов гривен.

Фото: место обысков (ssu.gov.ru)

Во время проведения следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС оперативники и следователи локализовали функционирования незаконного механизма, а также получили основательные доказательства противоправной деятельности для привлечения к ответственности злоумышленников. Продолжаются следственные действия.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку в финансировании террористической организации "ДНР".

Ранее суд арестовал судно, которое доставляло топливо российским военным в Крыму.

СБУ задержала главу криминальной группировки, управляемой из РФ СБУ блокировала вывоз в Россию комплектующих для военной авиации
Новости Украины Служба безопасности Украинытопливо
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь