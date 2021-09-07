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СБУ блокировала поставки метадона в оккупированный Донецк

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожской области блокировали канал контрабанды наркотиков в оккупированный российскими войсками Донецк. Злоумышленники отправляли на оккупированную территорию метадон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Организовал канал контрабанды, по данным СБУ, безработная киевлянка, которая привлекла к "делу" партнершу из оккупированного Донецка. Наркотики на оккупированную территорию возили не через линию разграничения, а через Россию.

Ежемесячно злоумышленники делали по несколько "посылок" в Донецк, стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн гривен. Наркотики прятали в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах, которые переправляли сообщникам в Россию под видом бытовых посылок.

"Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. Из России "товар" через неподконтрольные участки границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали", - рассказали в СБУ.

СБУ в ходе спецоперации задержала водителя маршрутного такси во время попытки вывоза метадона весом более 1,4 килограмма. Организатор канала также была задержана, ей уже сообщили о подозрении по двум статьям.

"Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных лиц", - добавили в службе.

Фото: СБУ блокировала канал контрабанды в ОРДО (ssu.gov.ua)

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Служба безопасности УкраиныДонецкЗапорожская областьКонтрабанда