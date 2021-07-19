Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве

В Киеве резко ухудшилась погода, прямо сейчас улицы города заливает водой. Из-за ливня произошел сбой в работе транспорта, некоторые станции метро закрыли.
Последствия непогоды в Киеве в материале РБК-Украина.
В Киеве ввели оперативное положение № 4 - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.
Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.
Задерживается движение трамваев №12, 17, 14, 15 и троллейбусов маршрутов № 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов № 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56.
Станция "Академгородок", вестибюль №1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). Также ограничили работу станции метро "Берестейская".
В Киеве образовались пробки из-за резкого ухудшения погоды. Затруднено движение транспорта возле станции метро "Оболонь", "Почайна", "Дорогожичи", "Берестейская".
Пробки образовались на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.
Синоптики предупредили, что гроза град и шквалы в Киеве будут до конца суток.