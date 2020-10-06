В сборной Украины выявили новые случаи заражения коронавирусом

У трех представителей сборной Украины выявили наличие коронавирусной инфекции. Положительные результаты ПЦР-тестов получили два голкипера команды Андрей Лунин и Юрий Панькив, а также шеф-повар "сине-желтых" Любомир Тошич.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Трое инфицированных изолированы в своих номерах отеля, где остановилась сборная. Отмечается, у остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

Таким образом, единственным вратарем, который остается в расположении команды Шевченко на товарищескую игру с Францией, остается Георгий Бущан.

Отмечается, что футболисты и тренеры продолжают готовиться к предматчевой тренировке, которая начнется сегодня на "Стад де Франс" в 20:00 по Киеву.

Напомним, что в конце прошлой недели положительные тесты на коронавирус получили вратарь Андрей Пятов, полузащитник Тарас Степаненко и еще двое сотрудников "Шахтера".

В связи со вспышкой COVID-19 в расположение национальной команды Украины не отправились и другие игроки донецкой команды.

Подопечные Андрея Шевченко проведут товарищеский матч с Францией 7 октября, который станет подготовительным к поединкам Лиги наций. 10 сборная Украины на НСК "Олимпийский" примет Германию, а за три дня - Испанию.