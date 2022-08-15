Сборная Украины завоевала восьмое "золото" на чемпионате Европы по водным видам спорта

Украинки стали лучшими в произвольной программе синхронного плавания. Сборная Украины завершила выступление, набрав космические 95,1000 баллов.

В составе нашей команды золотые медали завоевали Марта Федина, Марина и Владислава Алексеевы, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко. Соперницы из Италии отстали фактически на 2,5 пункта. Француженки, занявшие третье место, вообще набрали лишь 90,5667 баллов.

Ранее дуэт сестер Алексеевых победил в технической программе среди женских пар. В финале они опередили австрийок и итальянок. Перед этим сестры-украинки триумфовали еще и в произвольной программе.

Чемпионат Европы по водным водам спорта-2022, синхронное плавание, произвольная программа: