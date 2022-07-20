UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины U-20 проиграла Турции в 1/8 финала Евробаскета-2022

Фото: В атаке Виталий Шиманский (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

В первом раунде плей-офф чемпионата Европы-2022 украинская молодежка уступила сверстникам из Турции (56:72) и завершила борьбу за главный трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2022, Дивизион А, 1/8 финала

Турция U-20 – Украина U-20 – 72:56 (15:15, 22:15, 17:16, 18:10)

В дебюте команды играли на равных. В середине первой четверти украинцы немного превосходили соперника (+7 пунктов), но те сумели ликвидировать дефицит очков. На первый перерыв команды ушли при равном счете.

Ключевой в противостоянии стала вторая четверть. Здесь турки иногда вели даже с +9, но под занавес 10-минутки "сине-желтые" немного отыгрались. Однако 7-очковое отставание перед большим перерывом не придало оптимизма.

Третий отрезок матча снова получился ровным. Сборная Украины не сумела навязать туркам свою игру, поэтому они удержали комфортное преимущество. Последняя четверть украинской молодежке вообще не удалась. Всего 10 набранных пунктов и заслуженное поражение.

Теперь Украина U-20 будет бороться за выживание в Дивизионе A. 21 июля команда Виталия Степановского встретится с неудачником пары Израиль – Словения.

К слову, заокеанская НБА отчиталась о рекордном доходе за финансовый год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол