Сборная Украины без шансов проиграла Турции на старте товарищеского турнира

С разгромного поражения сборной Турции начала борьбу на турнире в Стамбуле национальная команда Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Контрольный поединок
Турция – Украина – 96:70 (25:12, 24:17, 26:19, 21:22)
Свои претензии на победу турецкая команда наметила со старта встречи. Хозяева ударно провели концовку первой четверти и ушли на малый перерыв с солидным преимуществом +13.
Во второй 10-минутке ситуация для сборной Украины только усугубилась. Подопечные Айнарса Багатскиса полностью провалили броски с дистанции – всего 2 точных после 11-ти попыток перед большим перерывом. Так что разгром уже тогда стал неизбежным (49:29).
Неприятная для украинских болельщиков тенденция продолжилась и в третьей четверти. Турецкие баскетболисты сметали все на своем пути и довели преимущество перед финальной 10-минуткой до издевательских +27 пунктов.
Лишь финальная четверть получилась ровной. Однако даже минимальная победа сборной Украины в ней (22:21) не смогла компенсировать провал на протяжении большей части поединка.
Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Артем Пустовой (16 очков). Святослав Михайлюк набрал 12 пунктов, а Богдан Близнюк – 10. Следующий матч на турнире украинцы сыграют 12 августа против сборной Польши.
Напомним, что баскетбольная сборная Украины обновила тренерский штаб перед Евробаскетом-2022.
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