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Сборная Украины провела худший чемпионат мира по фехтованию за 15 лет

Фото: Игорь Рейзлин (крайний справа) принес единственную медаль Украины (facebook.com/fencing.ukraine)
Автор: Антон Федорцив

На завершившемся в Египте чемпионате мира по фехтованию-2022 украинская сборная завоевала лишь одну награду в личном первенстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украина впервые за 15 лет завоевала минимум медалей на фехтовальном Мундиале. В Каире только шпажист Игорь Рейзлин с травмами колена и локтя завоевал "бронзу". Украинская сборная в командном зачете разделила 11-е место с пятью странами.

На предыдущем форуме – ЧМ-2019 – украинцы взяли четыре награды ("золото", "серебро" и 2 "бронзы"). В 2012 году чемпионат мира принимал Киев, но из-за Олимпийских игр там разыграли всего два комплекта наград. Тогда сборная Украины выиграла серебряные медали в женской командной сабле.

В последний раз подобный провал произошел с украинской командой на ЧМ-2007 в Санкт-Петербурге. Женская сборная там финишировала второй в соревновании по сабле, а остальные спортсмены завершили турнир без медалей.

В течение ЧМ-2022 разыграли 12 комплектов наград: в трех видах оружия (шпага, рапира, сабля) в индивидуальном и командном первенствах среди мужчин и женщин. В общем зачете торжествовала сборная Франции (8 медалей).

К слову, украинская сборная U-20 вылетела в Дивизион B чемпионата Европы по баскетболу.

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