Сборная Украины потеряла одного из лидеров на матч отбора в ЧМ-2023

Ведущий исполнитель "сине-желтых" не полетел в Атлантику из-за проблем со здоровьем. 22-летний защитник получил травму голеностопа в предыдущем матче сборной – против Италии.

Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом вынужден был делать выбор. Если бы Санон полетел в Исландию, то мог бы усугубить повреждение. В конце концов медики и тренеры решили поберечь его к Евробаскету-2022.

"Было два варианта – рисковать или не рисковать. Я выбрал второй вариант. Учитывая наши ресурсы, и понимая его важность для команды, как и любого другого нашего игрока, решили Иссуфа поберечь", – заявил Багатскис.

В конце концов в Исландию полетели 13 баскетболистов. Матч против местной сборной состоится 27 августа в Хабнарфьордюре. Старт поединка в 23:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины:

защитники

Денис Лукашов

Виталий Зотов

Илья Сидоров

Святослав Михайлюк

Павел Крутоус

форварды

Иван Ткаченко

Богдан Близнец

Андрей Войналович

Вячеслав Бобров

центровые

Владимир Герун

Алексей Лень

Артем Пустовой

Дмитрий Скапинцев