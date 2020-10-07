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Сборная Украины перед матчем с Францией сдала отрицательные тесты на COVID-19

Париж, Среда 07 октября 2020 20:41
Сборная Украины перед матчем с Францией сдала отрицательные тесты на COVID-19
Фото: Виктор Цыганков и Андрей Шевченко (uaf.ua)
Автор: Роман Тверденко

Игроки и тренерский штаб сборной Украины сдали тесты на коронавирус перед товарищеским матчем с Францией. Новых случаев заражения не обнаружено.

Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.

Изолированными из-за заражения COVID-19 остаются вратари Андрей Лунин, Андрей Пятов и Юрий Панькив, а также полузащитник Тарас Степаненко.

Из-за отсутствия вратарей в сборную был довызван голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Также в заявку попал Александр Шовковский, который завершил карьеру в 2016 году и сейчас является тренером национальной команды.

В четверг к сборной Украины присоединится вратарь "Зари" Никита Шевченко. Он должен попасть в заявку команды на матчи Лиги наций против Германии и Испании.

Матч Франция - Украина начнется в 22:10. Трансляция - на телеканале "Украина".

Напомним, сегодня болельщикам объяснили правила поведения на НСК "Олимпийский". Там пройдут матчи против Германии и Испании, а также игра молодежной сборной против Румынии.

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